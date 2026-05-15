Turismo, La Russa “La Liguria ha le carte in regola per continuare a distinguersi”

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – “La Liguria è senza dubbio una delle regioni più belle del nostro Paese e il Tigullio ne rappresenta uno dei volti più autentici e affascinanti. Qui convivono un mare straordinario e pulito, panorami splendidi, un patrimonio paesaggistico unico, ma anche qualità dell’accoglienza, cortesia e una tradizione enogastronomica che rende questa terra speciale”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Santa Margherita Ligure, a margine del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

“Credo che il turismo oggi richieda anche capacità di innovare e di rendere ancora più attrattiva ed ‘effervescente’ l’esperienza complessiva, perché la concorrenza di altre destinazioni è forte. Ma la Liguria ha tutte le caratteristiche per continuare a distinguersi: è una regione che merita non soltanto di essere visitata, ma soprattutto di essere amata”, aggiunge.

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