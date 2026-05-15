RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) – Nasce Beyond, il nuovo progetto strategico di Medov Group dedicato al turismo esperienziale luxury nei settori yachting, crociere e hotellerie. La presentazione ufficiale si svolge oggi a Villa Porticciolo, a Rapallo, nell’ambito del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

Beyond è una piattaforma integrata pensata per il turismo premium internazionale, con un portfolio selezionato di esperienze esclusive in Italia accessibili attraverso una nuova app dedicata e il sito web ufficiale. “Il progetto punta a offrire esperienze autentiche, tailor-made e ad altissimo standard qualitativo, rivolte a una clientela internazionale di fascia alta – si legge in una nota -. Il modello si sviluppa attorno a un ecosistema che unisce accoglienza, lifestyle, benessere, territorio e servizi premium, con una rigorosa selezione delle esperienze per garantire qualità e personalizzazione lungo tutta la customer journey”.

Beyond si rivolge in particolare a compagnie crocieristiche top-tier, hotel e resort di lusso, travel designer, destination management company e operatori del comparto yacht e charter.

Dal punto di vista operativo, il progetto nasce dall’integrazione tra il Tour Operator Department della storica agenzia shipping Medov e San Giorgio Yachting, agenzia specializzata nel settore yachting, supportate da partnership strategiche dedicate allo sviluppo commerciale e ai canali internazionali di vendita.

“Beyond rappresenta una nuova piattaforma di accesso all’eccellenza italiana nel segmento luxury experiences. Abbiamo costruito un modello che unisce selezione, qualità, innovazione digitale e valorizzazione del territorio, offrendo ai clienti la possibilità di vivere esperienze esclusive attraverso strumenti semplici, immediati e altamente personalizzati come la nostra app e la piattaforma web. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema capace di ridefinire il concetto di experience contemporanea”, commenta Giulio Schenone, Presidente di Medov Group.

“Beyond nasce dalla volontà di superare i modelli tradizionali del turismo esperienziale di alta gamma per creare un’offerta realmente distintiva, in cui il cliente non acquista semplicemente un servizio, ma vive un percorso esclusivo e indimenticabile. Oggi il lusso richiede autenticità, personalizzazione e capacità di creare relazione: è questa la direzione che abbiamo scelto”, sottolinea Giancarlo Linari, Amministratore Delegato di San Giorgio Yachting.

“Con Beyond vogliamo rafforzare il posizionamento internazionale di Medov Group e contribuire alla crescita di un turismo di qualità, sostenibile e ad alto valore aggiunto per i territori, valori il cui rispetto trova conferma anche nel certificato GSTC ottenuto dal Tour Operator Department. L’Italia possiede un patrimonio unico e crediamo sia arrivato il momento di interpretarlo con una visione contemporanea, internazionale e orientata al futuro”, afferma Luigi Derchi, General Manager di Medov.

– Foto ufficio stampa Medov –

(ITALPRESS).