BARI (ITALPRESS) – Novità in arrivo per la Puglia al TTG di Rimini, la maggiore fiera B2B del turismo che ogni anno riunisce oltre 1000 buyers provenienti da 75 Paesi del mondo e 55 start up, oltre a relatori di fama internazionale che, tutti insieme, contribuiranno a delineare e a gestire le nuove tendenze del turismo indoor e outdoor.

Durante la tre giorni del TTG, le 70 aziende pugliesi in 48 postazioni, potranno fruire di un totale di ben 1600 appuntamenti B2B, organizzati attraverso il lungo e accurato lavoro preparatorio di Pugliapromozione che ha allestito un’area di 250 metri quadri.

L’Assessorato al Turismo/Pugliapromozione per l’edizione 2024, che prenderà il via domani e si concluderà venerdì 11 ottobre, ha predisposto una nuova area conferenze all’interno del suo stand situato nel Padiglione C n. 427-514, in cui si susseguiranno dei talk con interventi anche in partnership con enti pubblici o realtà imprenditoriali e/o stakeholders del settore turistico.

Sono cinque le tematiche scelte dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia/Pugliapromozione per questi momenti di incontro, riflessione e formazione. Al primo posto, ci sarà la sostenibilità ed accessibilità nel management delle imprese del comparto turistico. Poi, ci si soffermerà sulle ricadute che le politiche turistiche regionali (promozione, avvisi pubblici, attività di comunicazione nazionale ed internazionale, contributi) hanno sulla filiera turistica con la condivisione di testimonianze di buone pratiche. Si proseguirà, quindi, con la presentazione di progettualità virtuose con carattere di innovatività e ricadute territoriali e/o di filiera. Inoltre, ci si confronterà su overtourism e sostenibilità: azioni a favore del buon turismo. La quinta tematica riguarderà gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale a favore del turismo: un binomio per un nuovo rilancio del settore.

Nelle tre giornate, vari appuntamenti dell’area conferenze dello stand Puglia al TTG di Rimini.

– Foto: Ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).