Turismo, Kefalogianni “Accordo Italia-Grecia per affrontare al meglio le sfide comuni”

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Protocollo di cooperazione firmato da Italia e Grecia nel settore del turismo consentirà ai due Paesi di affrontare al meglio le sfide comuni. E’ l’opinione della ministra greca del Turismo, Olga Kefalogianni, intervistata dall’Agenzia di stampa Italpress.

La ministra ha partecipato al “Bridging Destinations”, il primo Forum Italia-Balcani sul Turismo organizzato a Roma il 17 e 18 luglio. In quell’occasione Kefalogianni ha firmato con l’omologa italiana, la ministra Daniela Santanché, un protocollo sull’attuazione dell’Accordo di cooperazione turistica tra Italia e Grecia. “Prima di tutto, è importante per noi che Grecia e Italia, due destinazioni molto popolari e Paesi molto importanti per quanto riguarda il turismo, lavorino insieme“, ha osservato Kefalogianni ricordando che l’ultimo accordo di settore prima di questo protocollo risaliva al 1986. “Penso che fosse giunto il momento di rinnovare la nostra volontà di cooperare, soprattutto visto che il turismo è cambiato molto in questi ultimi decenni. Italia e Grecia affrontano sfide comuni e possono cooperare con reciproco beneficio“, ha aggiunto.

Fra le aree di cooperazione delineate, ha ancora spiegato la ministra, ci sono lo scambio di know-how e buone pratiche, il turismo tematico che comprende quello culturale e quello gastronomico ma non solo, per dare ai visitatori la possibilità di un’esperienza sempre più ampia. “Vogliamo affrontare il tema della stagionalità perché ovviamente siamo molto conosciuti come destinazioni per le vacanze estive, ma vogliamo al tempo stesso dare l’opportunità ai visitatori di venire nei nostri paesi tutto l’anno. Abbiamo anche la stessa visione per quanto riguarda le destinazioni, perché entrambi i Paesi hanno alcune destinazioni molto popolari, che in determinati periodi possono avere molta pressione dalle visite, mentre allo stesso tempo ci sono così tante altre destinazioni, altrettanto belle, che non sono così sviluppate in termini di turismo, che non hanno crescita turistica”.

Grecia e Italia, secondo Kefalogianni, vogliono lavorare insieme “per una crescita sostenibile, competitiva e qualitativa del turismo”, ma anche per la formazione del personale, sempre più importante perché, secondo la ministra, “parliamo di un settore di servizi, quindi ci affidiamo molto all’elemento umano”. A proposito del Forum di Roma, Kefalogianni ha osservato che “è stata un’iniziativa molto importante da parte della ministra Santanché, che ha riunito Paesi che in alcuni casi sono Stati membri dell’Unione europea, in altri casi aspirano a diventarlo. Ovviamente la Grecia, così come l’Italia, sostiene il percorso europeo di questi ultimi Paesi”.

La Grecia è certamente uno dei Paesi partecipanti più sviluppato dal punto di vista dell’offerta turistica, con il 2024 che ha visto, ricorda Kefalogianni, risultati record per il settore e una quota importante degli arrivi è rappresentata proprio dai visitatori italiani. “E’ importante sottolineare che gli italiani sono stati la terza maggiore fonte di mercato per il turismo greco. Nel 2024 abbiamo accolto più di 2 milioni di visitatori dall’Italia. E ciò che è davvero significativo è che abbiamo visto un grande aumento nei primi mesi dell’anno e anche in ottobre e novembre, il che significa che i nostri sforzi per attrarre visitatori non solo nei mesi estivi, non solo per le vacanze nelle isole, stanno in un certo senso iniziando a dare i loro frutti”. Uno scambio, quello tra turisti italiani e greci, che deriva anche da un’affinità tra popoli. “Penso che, dato che abbiamo un’affinità con l’Italia, gli italiani amino visitare la Grecia così come i greci amano visitare l’Italia”.

Riguardo ai progetti per il futuro, la Grecia punta su diversi fattori. “Negli ultimi 10 anni abbiamo raddoppiato il numero di hotel a cinque stelle. In questo modo, ora abbiamo un’offerta più equilibrata per quanto riguarda il nostro alloggio alberghiero, ma vogliamo davvero migliorare tutte le strutture perché vogliamo che ogni visitatore si senta ben accolto in Grecia. L’ospitalità è parte della nostra identità, della nostra storia e della nostra cultura. Penso che questo renda una destinazione speciale, ovvero l’elemento umano, il fatto che verrai accolto ovunque in Grecia con ospitalità e un caloroso benvenuto”, ha osservato la ministra, che ha sottolineato anche il lavoro fatto sulla sostenibilità e il turismo tematico. “Nel complesso penso che la cosa importante sia avere un’esperienza davvero autentica e penso che le persone che visitano la Grecia sentano questo”, ha concluso Kefalogianni.

