Turismo e intrattenimento: come il cambiamento delle politiche in Italia potrebbe rimodellare le economie locali

L’Italia tra Tradizione e Rinnovamento

L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la sua arte, la sua storia e la sua accoglienza. Il turismo rappresenta una delle colonne portanti dell’economia nazionale, con un impatto complessivo stimato in oltre 250 miliardi di euro e circa 3 milioni di occupati, tra impieghi diretti e indiretti. Ma questo settore è ancora troppo concentrato su poche città : Roma, Firenze, Venezia accolgono la gran parte dei turisti internazionali, creando sovraffollamento e stress urbano.

Questa centralizzazione sta spingendo le istituzioni a rivedere le politiche turistiche, puntando su un modello più sostenibile, diffuso e resiliente. L’obiettivo è valorizzare l’intero territorio nazionale, rilanciando aree interne, borghi e piccoli centri oggi esclusi dai grandi flussi.

Politiche per un Turismo più Equilibrato

Il Piano Strategico del Turismo 2023–2027, promosso dal Ministero del Turismo, segna una svolta. Al centro ci sono misure concrete:

Sgravi fiscali per attività culturali e creative nei piccoli comuni;

Fondi per il recupero di immobili storici da destinare a strutture ricettive;

Incentivi per la realizzazione di eventi culturali nelle aree rurali e marginali.

Un esempio è il progetto “Borghi”, finanziato dal PNRR, che ha stanziato 1 miliardo di euro per rivitalizzare circa 250 piccoli centri, con interventi su infrastrutture, formazione, digitale e ospitalità. L’obiettivo è attrarre non solo turisti, ma anche nuovi residenti, lavoratori da remoto e imprese creative.

Intrattenimento Digitale e Innovazione Territoriale

Parallelamente alla valorizzazione dei beni culturali e naturali, le amministrazioni locali stanno investendo nell’intrattenimento digitale come leva di attrattività. Tra le iniziative più interessanti:

festival fruibili in modalità virtuale o ibrida;

percorsi turistici immersivi tramite realtà aumentata;

giochi geolocalizzati e caccie al tesoro interattive nei centri storici.

In questo ecosistema in evoluzione rientra anche il settore dell’iGaming. Pur non essendo parte del turismo tradizionale, il gioco online regolamentato – se fiscalmente tracciabile e ben gestito – può generare entrate significative per le casse pubbliche. Secondo dati recenti, il solo comparto dell’iGaming contribuisce con oltre 11 miliardi di euro al gettito statale, parte del quale torna alle Regioni tramite redistribuzione.

Impatti sulle Economie Locali

Il decentramento turistico, unito all’adozione di tecnologie e modelli esperienziali, ha un impatto diretto sulle economie locali . Vediamo come:

Nuovi modelli di ospitalità: i borghi si stanno organizzando in reti di “alberghi diffusi”, strutture integrate nel tessuto urbano, con reception condivise e camere in edifici storici. In Toscana, ad esempio, esperienze di questo tipo hanno incrementato le presenze turistiche del 20% in alcune aree rurali.

Esperienze immersive e multisensoriali: in Umbria e Trentino sono nati percorsi interattivi nei centri medievali, con audioguide smart e visori per la realtà aumentata. Questo tipo di offerta attira famiglie, scuole e viaggiatori alla ricerca di un contatto autentico con il luogo.

Professioni emergenti: si affermano figure ibride come guide digitali, curatori di esperienze, tecnici multimediali, artigiani con e-commerce, videomaker turistici. In regioni come la Puglia e la Sardegna, freelance locali offrono servizi di content creation e customer care anche per il settore del gaming legale, spesso lavorando da remoto per piattaforme internazionali.

Questo approccio integrato consente di mantenere il valore aggiunto sul territorio, creare occupazione giovanile e sviluppare nuove competenze connesse alla digitalizzazione dell’esperienza turistica.

Sfide da Superare

Naturalmente, il cambiamento comporta anche difficoltà:

Infrastrutture insufficienti: molte aree del Sud e delle zone montane mancano di collegamenti adeguati, accesso a banda larga, trasporti pubblici e servizi turistici di base. Ciò limita la competitività di territori che pure avrebbero grande potenziale.

Burocrazia e lentezza amministrativa: spesso i piccoli comuni faticano ad accedere ai fondi messi a disposizione per carenza di personale o competenze tecniche, e i bandi risultano complessi e poco accessibili.

Folklorizzazione del patrimonio: esiste il rischio che, nel tentativo di attrarre visitatori, si perda l’autenticità culturale. Alcuni territori trasformano le proprie tradizioni in spettacoli stereotipati, perdendo la profondità e la verità storica dei luoghi.

Opportunità Strategiche

A fronte delle difficoltà, il quadro complessivo offre molte opportunità:

Attrazione di investimenti nel turismo tech: start-up italiane stanno sviluppando piattaforme per prenotazioni intelligenti, tour virtuali e narrazioni immersive. La Lombardia, ad esempio, ha lanciato bandi per promuovere la “hospitality tech” nelle aree periurbane e nei laghi minori.

Turismo delle radici: l’iniziativa “2024 – Anno delle Radici Italiane” ha messo al centro i milioni di italo-discendenti nel mondo. Questo segmento di turisti viaggia per motivi affettivi, tende a soggiornare più a lungo e spende nei piccoli centri. Le regioni con maggiore impatto? Sicilia, Veneto, Campania, Molise.

Collaborazioni pubblico-private: si moltiplicano i progetti condivisi tra amministrazioni locali, fondazioni, enti culturali e imprese creative. Un esempio è il circuito “Piccoli Paesi, Grandi Emozioni”, che unisce più borghi con una narrazione comune, eventi itineranti e piattaforme digitali integrate.

Conclusione: Una Nuova Visione Locale

Il futuro del turismo e dell’intrattenimento in Italia non si basa solo sull’aumento delle presenze, ma sulla qualità e sostenibilità delle esperienze proposte. Le politiche pubbliche, se coordinate e ben finanziate, possono rimodellare le economie locali, riportando vitalità in territori oggi ai margini.

L’intrattenimento – dai festival tradizionali alla realtà aumentata, dal gioco responsabile al racconto digitale – può diventare uno strumento potente di coesione sociale e crescita. Perché ogni turista in più non sia solo un numero, ma un’opportunità concreta per chi vive e lavora nei luoghi dell’Italia più autentica.