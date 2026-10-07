Turismo internazionale, la crescita rallenta

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo internazionale continua a crescere, ma a un ritmo meno sostenuto degli altri anni. Secondo l’ultimo Barometro Mondiale di United Nations Tourism, nei primi sei mesi del 2026 gli arrivi globali sono aumentati dello 0,4%, nonostante le tensioni in Medio Oriente, il rialzo dei prezzi del petrolio e le pressioni inflazionistiche abbiano messo alla prova la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno sono stati circa 690 milioni i turisti che hanno viaggiato all’estero, appena 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che nasconde però un andamento tutt’altro che lineare: dopo una crescita del 2% nel primo trimestre, gli arrivi internazionali sono diminuiti dell’1% nel secondo, con una contrazione del 3% già ad aprile. A giugno il calo è arrivato al 3% su scala globale. A pesare è soprattutto la frenata di alcune aree strategiche. Nel Sud-Est asiatico la flessione è stata del 5%, tra minore domanda dai mercati asiatici, tensioni geopolitiche, interruzioni dei voli in Medio Oriente e aumento dei costi di viaggio. In Oceania, invece, gli arrivi sono diminuiti del 6%, anche per gli effetti del tifone. /gtr