Binaghi “Con le Finals superato uno stress test, manifestazione di valore assoluto”

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo superato, insieme al Comune, alla Regione e al Governo, Sport e Salute, tutto il team, un vero e proprio stress test. La manifestazione è di valore assoluto, è una manifestazione che riesce anche a superare il più grande dei test, cioè che non possa giocare il campione del mondo, che in questo caso è italiano, della nazione ospitante". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della conferenza stampa di chiusura di questa edizione torinese delle Atp Finals. xn3/gm/mca3