Pecoraro Scanio “Ora l’Ue rilanci l’iniziativa mondiale sul clima”

ROMA (ITALPRESS) - "La COP31, la conferenza sul clima in Turchia, è stata un disastro: il fallimento di una classe dirigente mondiale arrogante". Così Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura e promotore della rete Ecodigital commenta l'esito del vertice di Antalya. Secondo Pecoraro Scanio, alcuni Paesi "hanno imposto addirittura la cancellazione dell'obiettivo dell'uscita dai combustibili fossili". "È intollerabile - prosegue - che di fronte alla crescita dell'emergenza climatica e alle previsioni degli scienziati la conferenza mondiale sia stata paralizzata dalle lobby. E da chi pretendeva che un vertice sul clima non parlasse di combustibili fossili, di surriscaldamento del pianeta e del rischio di una catastrofe climatica". Per l'ex ministro serve ora "riprendere con forza un'iniziativa a livello planetario, coinvolgendo tutti i Paesi". A guidarla, sottolinea, deve essere "innanzitutto l'Unione Europea". Il primo appuntamento è la conferenza mondiale sull'acqua in programma a dicembre ad Abu Dhabi. "Non bisogna mollare", conclude. "Negare l'evidenza è il segno dell'arroganza delle lobby. La crisi climatica sta peggiorando e questo inverno e la prossima estate potrebbero portare un clima ancora più drammatico per centinaia di milioni di persone. Di fronte a questo non si può tacere". vbo/mca3 (fonte: Fondazione UniVerde)