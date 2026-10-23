Turismo in Liguria, Lombardi annuncia un tour nei comuni finanziati dal Fondo Strategico

GENOVA (ITALPRESS) – Un tour nei quattro Comuni interessati dagli interventi finanziati attraverso il Fondo Strategico Regionale per presentare nel dettaglio i progetti insieme alle amministrazioni locali. Nelle prossime settimane l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi sarà a Riva Ligure, Loano, Noli e Camogli, con appuntamenti concordati con i rispettivi sindaci. La maggior parte delle presentazioni si svolgerà direttamente nelle aree interessate dagli interventi, per illustrare i progetti nei luoghi in cui prenderanno forma e approfondirne caratteristiche, obiettivi e ricadute sul territorio, coinvolgendo anche attivamente la cittadinanza. Il tour si inserisce nel percorso avviato con lo stanziamento di 1,02 milioni di euro di risorse regionali per quattro interventi che, nel complesso, valgono oltre 1,36 milioni di euro e puntano a rafforzare servizi, spazi e infrastrutture turistiche nei territori coinvolti.

A Riva Ligure sono previsti 450mila euro per la realizzazione del nuovo Teatro-Parco Turistico sul fronte mare, con spazi per eventi, attività culturali e iniziative all’aperto; a Loano 400mila euro per il restyling e l’adeguamento funzionale dell’Arena estiva del Giardino del Principe, destinata a tornare dal 2027 al centro della programmazione cittadina; a Noli 110mila euro per il nuovo ufficio IAT, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di un chiosco esistente in corso Italia; a Camogli 60mila euro per il nuovo impianto di illuminazione architetturale del Castello della Dragonara, pensato per valorizzare nelle ore serali uno degli elementi più riconoscibili del borgo. “Abbiamo voluto che a questo primo passaggio seguisse un momento di confronto direttamente sui territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Nelle prossime settimane saremo nei quattro Comuni insieme ai sindaci per presentare nel dettaglio gli interventi e spiegare cosa verrà realizzato. Sono progetti diversi tra loro, costruiti sulle caratteristiche e sulle esigenze delle singole destinazioni, e credo sia importante raccontarli proprio nei luoghi nei quali prenderanno forma. Il Fondo Strategico ci permette di affiancare alla promozione turistica investimenti concreti su servizi, spazi pubblici e infrastrutture. Il tour sarà anche un’occasione per confrontarci con amministrazioni e territori sul percorso di realizzazione e sulle opportunità che questi interventi potranno generare”.

– foto IPA Agency –

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