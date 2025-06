Turismo in leggero calo nel primo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Turismo in leggero calo nel primo trimestre in Italia. Secondo i dati provvisori dell'indagine “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” dell'Istat, le performance nei primi tre mesi del 2025 fanno segnare un calo dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che aveva fatto segnare valori record nei flussi turistici. A gennaio sono stati registrati 6,1 milioni di arrivi e 19,5 milioni di presenze: valori in salita ma, dopo un febbraio stabile, è marzo a far registrare una marcata flessione su basa annua. La permanenza media nel trimestre è pari a 2,69 notti per i turisti italiani e 3,48 notti per quelli stranieri, valori mediamente in linea con il 2024. Prevale la domanda estera, che rappresenta il 51,6% delle presenze totali del trimestre e raggiunge addirittura quota 54,4% e 53,2% nei mesi di febbraio e marzo. Solo a gennaio prevalgono le presenze domestiche. abr/azn