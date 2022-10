PALERMO (ITALPRESS) – “TeC Palermo 2022 – Turismo e Case nell’Area Metropolitana” è il tema del Convegno FIAIP, che si terrà nel capoluogo siciliano lunedì prossimo, 24 ottobre, alle ore 15.30, presso l’Astoria Palace Hotel, in via Montepellegrino 62, con il gratuito patrocinio della Città di Palermo e della Città di Termini Imerese. L’evento nasce dall’idea del Collegio Provinciale FIAIP Palermo rivolta a presentare in tutta la provincia, l’andamento turistico della stagione estiva appena conclusa e le prospettive per il prossimo futuro.

Aprirà i lavori, il Presidente Provinciale FIAIP Palermo Marco Burrascano. Interverranno, il Presidente Nazionale FIAIP Gian Battista Baccarini, il Sindaco della Città di Termini Imerese e Vice Presidente Nazionale ANCI Maria Terranova, il Sindaco della Città di Cefalù Daniele Tumminello e l’Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Città di Palermo Sabrina Figuccia. Le associazioni di categoria interessate saranno rappresentate dal Presidente Federalberghi Palermo Nicola Farruggio, dal Presidente Confedilizia Palermo Giuseppe Cusumano, dal Segretario Sunia Palermo Zaher Darwish e dal Coordinatore d’Ateneo UDU Palermo Valerio Quagliano. Chiuderà i lavori, il Past President FIAIP Palermo Antonio Matano, cui seguirà il tradizionale FIAIP Buffet.

Previsti i saluti del Presidente Regionale FIAIP Sicilia Maria Pia Barbagallo. Modererà Salvatore Trapani di Italpress.

“TeC Palermo 2022 è un’iniziativa del Collegio Provinciale FIAIP Palermo, con il patrocinio della Città di Palermo e della Città di Termini Imerese, indirizzata a valorizzare e promuovere il turismo alberghiero ed extra alberghiero nel territorio metropolitano, le locazioni brevi e le attività delle associazioni di categoria interessate. FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali è da sempre custode degli immobili italiani, e sostiene e intraprende azioni dirette a mettere in risalto il patrimonio storico, artistico e culturale delle nostre città”, ha dichiarato il presidente provinciale FIAIP Palermo Marco Burrascano.

