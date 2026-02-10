Turismo del benessere, in Italia il giro d’affari sfiora i 20 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Con un volume d’affari globale che tocca i 945 miliardi di dollari, il turismo wellness si afferma come uno dei cinque principali motori di crescita del comparto. Anche il mercato italiano mostra performance significative: il valore diretto supera i 19 miliardi e arriva a circa 120 se si considera l’intero indotto legato al benessere. I dati emergono dalle analisi del Global Wellness Institute, che annunciano un quadro di trasformazioni profonde per Spa, terme e resort tematici, chiamati a ripensare format e servizi per intercettare le nuove aspettative degli ospiti e restare competitivi. Da una parte avanza l’innovazione tecnologica, con soluzioni hi-tech sempre più sofisticate a supporto di diagnosi e trattamenti; dall’altra cresce il bisogno di esperienze emotive e sensoriali, capaci di coinvolgere la persona nella sua totalità. La domanda si orienta verso proposte che combinano natura, movimento, consapevolezza e salute psicofisica, andando oltre il semplice concetto di relax. Escursioni, soggiorni in aree rurali e contesti naturali immersivi diventano elementi chiave. Un ulteriore indicatore del profondo cambiamento in atto è il “benessere ambientale“, vale a dire la crescente ricerca di location e percorsi che tengano conto delle nuove relazioni da instaurare tra benessere personale e contesto ambientale. abr/azn