Turismo congressuale, Italia prima in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Grande scalata per l’Italia che in soli cinque anni passa dal sesto al primo posto e raggiunge la vetta d’Europa del turismo congressuale. Il Belpaese è la prima destinazione nell’Unione Europea per convegni ospitati nel 2023, secondo il report annuale dell'International Congress and Convention Association. Il traguardo raggiunto è una prima volta assoluta per l’Italia, ed è il risultato di anni di crescita del settore. sat/gsl