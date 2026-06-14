Turchia, Montella “Tanta sfortuna e loro ci hanno puniti, ma c’è ancora tempo”

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – “Il calcio è così, non siamo stati fortunati e loro ci hanno puniti”. Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, commenta così la falsa partenza al Mondiale, il 2-0 subito all’esordio contro l’Australia. “Abbiamo avuto il 78% di possesso palla e fatto 30 tiri in porta, quando si è sfortunati finisce così – spiega in conferenza stampa l’Aeroplanino – Siamo andati molto vicini a segnare un gol ma scardinare la loro difesa di è dimostrato difficile. Non è sempre facile giocare contro un avversario di questo tipo, faccio loro i complimenti”.

Nulla, secondo l’ex bomber della Roma, è compromesso in chiave passaggio del turno: “Abbiamo ricevuto critiche anche quando vincevamo, figurarsi adesso. Abbiamo però ancora tempo: sono fiducioso, faremo del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo”, conclude Montella.

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