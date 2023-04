ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un malore durante un programma televisivo in diretta. “Oggi riposerò a casa su consiglio dei medici”, ha twittato Erdogan. Dopo l’interruzione televisiva, Erdogan era tornato a parlare in diretta con i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un’influenza intestinale e di accusare stanchezza per i molti impegni legati alla campagna elettorale. Oggi erano previsti i comizi in tre città turche dove verrà sostituito dal suo vice, Fuat Oktay. Erdogan si prepara per le elezioni del 14 maggio in lotta con la coalizione di opposizione che appoggia Kemal Kiliçdaroglu.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com