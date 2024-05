TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – La Guardia Nazionale tunisina ha riferito che circa 23 migranti sono dispersi dopo hanno cominciato la traversata su una barca dalla Tunisia verso l’Italia. L’agenzia di stampa statale TAP ha affermato che una barca è partita dalla città di Korba nel governatorato nord-orientale di Nabeul. La guardia nazionale ha affermato di aver schierato unità maritime e di aver informato la marina per aiutare nella ricerca delle persone scomparse. La Guardia Nazionale tunisina ha detto di essere stata informata di “operazioni di navigazione non autorizzate” da diverse zone lungo la costa tunisina. Cinque sospetti nell’organizzazione del traffico di migranti sono stati arrestati. La Guardia Nazionale ha affermato che le famiglie delle persone scomparse hanno perso il contatto con loro e hanno notificato le autorità. La nazionalità delle persone scomparse non stata identificata. Nel frattempo, le autorità tunisine hanno recuperato i corpi di quattro migranti al largo della costa del paese, in circostanze di un aumento delle barche per migranti dirette dalla Tunisia verso l’Italia. Intanto la guardia costiera tunesina ha salvato separatamente 52 migranti mentre la guardia nazionale ha arrestato nove trafficanti e le barche sono state sequestrate. La Tunisia sta affrontando una crisi migratoria e ha sostituito la Libia come principale punto di partenza per le persone in fuga dalla povertà e dal conflitto in Africa e in Medio Oriente nella speranza di una vita migliore in Europa.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma