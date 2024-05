LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato ancora una volta il maggiore aumento delle emissioni di gas serra. Secondo Eurostat, infatti, Malta ha fatto segnare un aumento delle emissioni del 7,74% negli ultimi tre mesi dell’anno. Nell’ultimo trimestre del 2023 si prevedeva che le emissioni dell’UE sarebbero state di circa 897 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, con un conseguente calo dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre del 2022, stimato a 935 milioni di tonnellate di CO2. Si stima che le emissioni siano diminuite in 22 paesi dell’UE, con le maggiori riduzioni avvenute in Estonia, Bulgaria e Finlandia. Sono stati stimati aumenti delle emissioni per diversi paesi, tra cui Slovenia, Cipro, Slovacchia e Grecia.

Il piano 2030 dell’Unione Europea mira a ridurre le emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Ciò include dare priorità alla produzione di energia verde e rinnovabile e promuovere edifici a zero emissioni di carbonio in tutto il continente. Le proiezioni attuali indicano che Malta mancherà i suoi obiettivi di emissioni di carbonio di un significativo 62%.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, solo il 10,3% dell’energia totale generata a Malta nel 2022 proveniva da fonti rinnovabili, mentre le emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di carburante nelle centrali elettriche sono aumentate del 3,1% rispetto al 2021. L’UE ha fissato obiettivi vincolanti per il clima e l’energia per il 2030, tra cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40%, l’aumento dell’efficienza energetica di almeno il 32,5% e la garanzia che l’energia rinnovabile rappresenti almeno il 32% dell’uso energetico dell’UE, oltre a raggiungere almeno il 15% dei livelli di interconnessione elettrica tra gli Stati membri vicini.

