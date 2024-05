ROMA (ITALPRESS/MNA) – C’è incertezza sulla sorte del Presidente dell’Iran Ebrahim Raisi che era a bordo di un elicottero precipitato o costretto in ad un atterraggio d’emergenza una zona impervia. Questa volta non c’entra il lugubre rituale comune a tutti dittatori e ai capi dei regimi totalitari, che non muoiono mai in diretta e il loro decesso viene mantenuto segreto per diverse ore e talvolta per giorni. Sono le tempeste di neve e le pessime condizioni meterologiche a rendere incerte le cause e la stessa localizzazione dell’incidente, che ha fatto precipitare o provocare un atterraggio d’emergenza dell’elicottero del presidente Raisi, a bordo del quale si trovava anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian.

C’é il rischio che per l’Iran si apra un pericoloso vuoto di potere che potrebbe acuire lo scontro fra l’ala intransigente del regime, che tortura e uccide le donne e gli studenti che da più di un anno reclamano aperture e liberalizzazioni e l’ala moderata favorevole al dialogo interno e internazionazionale per arginare la grave crisi economica e fare uscire il paese dall’isolamento. L’eventualità di una successione al Presidente Ebrahim Raisi, finora ago della bilancia fra oltranzisti e moderati, potrebbe determinare tensioni a più livelli. Una crisi pericolosa molto più per il paese già economicamente allo stremo, che per il regime che si regge sulle forze armate e sui pasdaran della rivoluzione komeinista. La pressante richiesta dei media statali e pubblici iraniani di pregare per il Presidente Raisi fa tamere il peggio.

Il luogo dell’incidente è stato individuato, scrive l’agenzia di stampa Tasnim, nei pressi del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaran, nella provincia montuosa dell’est Azerbaigian. Quaranta team sono stati mobilitati nelle operazioni di ricerca e soccorso, ha reso noto il capo della Mezzaluna rossa iraniana, Hossein Kolivand, che ha però spiegato che le condizioni meteo sono proibitive. L’agenzia di stampa Mehr riferisce che si stanno utilizzando anche droni per localizzare il velivolo. Ma le tenebre della notte notte e il freddo non favoriscono le ricerche.

