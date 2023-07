TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Un prestito per un importo complessivo di 87,1 milioni di dollari (l’equivalente di 267,56 milioni di dinari) per il finanziamento del progetto di sostegno allo sviluppo inclusivo e sostenibile del settore cerealicolo è stato firmato, mercoledì, a Tunisi, dal ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Saied e dal vicedirettore generale dell’ufficio regionale AfDB Nord Africa, Malinne Blomberg. Durante la cerimonia della firma, il ministro ha affermato che questo prestito AfDB, che sarà rimborsato in 24

anni, con un periodo di grazia di 4,5 anni, aumenterà la capacità

di stoccaggio strategico dei cereali del Paese, da due a tre mesi

di copertura del fabbisogno, attraverso la riabilitazione e

l’ammodernamento dei silos portuali a Rades e Biserta, la

creazione di un nuovo silo a Djebel Djelloud e il rilancio del

trasporto di cereali su rotaia.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

