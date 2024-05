ROMA (ITALPRESS) – La Cna ha siglato un memorandum d’intesa con la Federazione delle Camere di Commercio Saudite, rappresentata dal Saudi Italian Business Council, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione commerciale tra i due Paesi e aumentare le opportunità all’export delle piccole imprese.

“La firma del memorandum non è un punto di arrivo, ma l’avvio di un progetto concreto per offrire opportunità alle nostre imprese e per consolidare gli scambi tra Italia e Arabia Saudita”, ha commentato il presidente della Cna, Dario Costantini.

All’evento, che si è svolto a Roma, hanno partecipato tra gli altri il presidente del Saudi Italian Business Council, Kamel Al Munajjed, il rappresentante della Farnesina Fabrizio Lobasso, la senatrice Elena Murelli.

– Foto ufficio stampa Cna –

(ITALPRESS).