LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro maltese Chris Fearne ha presentato le sue dimissioni dal governo laburista in seguito alle accuse di frode nell’ambito di un’inchiesta sulla privatizzazione di tre ospedali statali.

Fearne è accusato di appropriazione indebita, ottenimento di denaro o proprietà con falsi pretesti e altri guadagni fraudolenti.

Chris Fearne, vice capo laburista per gli affari parlamentari, si è dimesso anche dalla carica di ministro delle riforme.

Nella sua lettera di dimissioni, ha anche informato il primo ministro maltese Robert Abela che avrebbe ritirato la sua candidatura a commissario europeo.

“Mi dimetto con effetto immediato dalle cariche di Vice Primo Ministro e Ministro del Governo. Avendo lo stesso rispetto per le istituzioni europee chiedo anche che la mia candidatura al Collegio dei Commissari europei venga ritirata. La mia sola e umile speranza è che il processo giudiziario per riabilitare il mio nome sia rapido. Se, alla sua conclusione, il Paese mi chiederà di prestare nuovamente servizio, mi troverà pronto”, scrive Fearne nella sua lettera di dimissioni a Robert Abela.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).