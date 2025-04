Tunisia, l’Ong Alarm Phone allerta su 34 migranti in difficoltà

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ong Alarm Phone ha lanciato un allarme per 34 persone in mare. Gli individui, partiti dalla Tunisia ieri notte a bordo di un’imbarcazione precaria, stanno ora affrontando condizioni estreme mentre il maltempo aggrava la situazione. Alarm Phone, un’organizzazione che traccia e allerta le autorità sulle chiamate di soccorso da parte dei migranti, ha informato urgentemente le istituzioni competenti sulla partenza dell’imbarcazione e sul rischio imminente. Il gruppo sembra trovarsi in una situazione critica, con il maltempo che peggiora le possibilità di sopravvivenza.

Le autorità tunisine, nonostante abbiano avviato un’operazione di ricerca, non sono riuscite a localizzare la nave. La ricerca è ancora in corso, ma le possibilità di salvataggio diminuiscono con ogni ora che passa. Alarm Phone ha sollecitato con forza le autorità a intensificare gli sforzi, sottolineando che il tempo sta per scadere per i migranti che sono a grave rischio. L’incidente evidenzia il continuo pericolo affrontato da molti nel tentativo di attraversare pericolosamente il mare in cerca di una vita migliore, spesso di fronte a condizioni meteo incerte o pericolose.

Le organizzazioni umanitarie chiedono un coordinamento internazionale più forte per affrontare i rischi e migliorare le operazioni di salvataggio in queste aree ad alto rischio. Alarm Phone ha fatto appello affinché vengano avviate operazioni di ricerca immediate e continuative, esortando tutte le autorità competenti a intervenire prima che sia troppo tardi.

