ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono test che fanno perdere tempo. Altri invece te lo fanno guadagnare”. Questo è il messaggio chiave che EuropaColon Italia APS, con il supporto non condizionante di Pierre Fabre Pharma, diffonderà sui suoi canali social ufficiali (in primis Facebook e YouTube, oltre a X) in occasione della campagna di sensibilizzazione denominata “The Infinite Test”. Una campagna per far conoscere alla più ampia popolazione i test per l’individuazione di mutazioni genetiche nei tumori del colon-retto metastatici e che si svolgerà per tutto il mese di dicembre attraverso i principali social media.

Una diagnosi di tumore del colon-retto metastatico è una notizia molto dolorosa sia per i pazienti che per i loro familiari ma oggi, grazie ai progressi della ricerca medica, è possibile affrontare un percorso di cura con schemi terapeutici personalizzati basati proprio sull’individuazione di mutazioni molecolari “bersaglio” contro cui indirizzare farmaci mirati, nel pieno rispetto della medicina personalizzata.

In Italia nel 2023 ci sono state circa 50.500 nuove diagnosi di tumore colorettale e nel 30% circa dei casi la malattia si è manifestata in presenza di metastasi a distanza al fegato e/o ai polmoni; ed è proprio in questi casi che i test molecolari sono indispensabili, perchè consentono di analizzare le caratteristiche genetiche del tumore e pianificare, quindi, un trattamento personalizzato.

La Campagna, attraverso i classici giochi passatempo che circolano nei social media, si propone di attirare l’attenzione degli utenti mettendoli alla prova con quiz divertenti studiati apposta per la Campagna. Il gioco sarà il veicolo che porterà a rivelare il messaggio chiave: l’importanza dei test molecolari per l’individuazione delle mutazioni genetiche nei tumori del colon-retto metastatici.

L’obiettivo è raggiungere quante più persone possibili, tramite il meccanismo semplice ma coinvolgente denominato “infinite test”, trasformando ciascuno di noi in ambasciatore della Campagna grazie alla condivisione dell’iniziativa con familiari e amici.

“La prognosi a lungo a termine e le prospettive di guarigione anche in caso di tumore del colon-retto al IV stadio, nel corso degli ultimi anni, sono significativamente migliorate grazie alla disponibilità di trattamenti all’avanguardia come l’immunoterapia e la target therapy, che a loro volta si basano su test che permettono di definire i tumori attraverso il loro profilo genetico e molecolare”, sottolinea il Presidente di EuropaColon Italia APS Roberto Persiani, Professore Associato di Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e Responsabile dell’UOS di Chirurgia Mininvasiva presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, insieme a Laura Lorenzon, componente del Consiglio Direttivo di EuropaColon Italia APS e Dirigente Medico della UOC di Chirurgia Generale presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“La malattia metastatica rappresenta una delle sfide più complesse per i medici, che si trovano ad affrontare non un unico tumore al colon-retto, ma una varietà di tumori con caratteristiche e risposte terapeutiche differenti – commenta Charles Henri Bodin, CEO Pierre Fabre Pharma in Italia -. E’ fondamentale che le aziende farmaceutiche continuino a investire nella ricerca di terapie innovative capaci di colpire target specifici. Questi target devono essere identificati attraverso test molecolari, i cui risultati devono però arrivare tempestivamente, soprattutto nei casi di malattia avanzata”.

I “test infiniti” saranno disponibili sul sito www.infinitetest.it per tutta la durata della campagna invece sul sito www.europacolon.it rimarrà sempre attiva la pagina di approfondimento sui test molecolari per l’individuazione di mutazioni genetiche sui tumori colorettali con tutte le informazioni utili per pazienti, caregivers e tutti coloro che desiderano un approfondimento.

In più, la nuova Campagna offre anche un contributo video da parte di 3 medici specialisti: Elisabetta Fenocchio, Oncologa presso il Candiolo Cancer Institute di Torino, Matteo Fassan, Direttore del Dipartimento di Patologia dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso, e Anna Costantini, Psico-Oncologa e Vice Presidente Federazione Italiana Società di Psicologia.

Attraverso le interviste presenti sul sito e realizzate in esclusiva, le persone affette da questo tumore e i loro familiari potranno avere informazioni preziose sui test molecolari e sulla malattia, oltre a consigli semplici e chiari su come poterla affrontare.

