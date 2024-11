MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione del Tumore della Cervice Uterina, prevista il 17 novembre, Regione Lombardia vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. Grazie alla collaborazione con le ATS regionali e le Università lombarde, fino al 22 novembre saranno organizzati Open Day vaccinali presso gli Atenei, offrendo alle ragazze e ai ragazzi fino ai 26 anni la possibilità di ricevere il vaccino anti-HPV.

Il tumore della cervice uterina, riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come il primo tumore interamente riconducibile a un’infezione, rappresenta la quarta neoplasia più comune tra le donne, specialmente in età giovanile. L’infezione da HPV (Papilloma Virus Umano), trasmissibile sessualmente, è la causa principale della patologia. Attraverso la prevenzione primaria (vaccinazione) e secondaria (screening), è possibile ridurre drasticamente l’incidenza di questa neoplasia, identificando e trattando in tempo le lesioni precancerose.

Regione Lombardia offre il vaccino anti-HPV gratuitamente a ragazze e ragazzi nell’anno del dodicesimo compleanno, e la vaccinazione resta gratuita fino ai 26 anni. Inoltre, il programma di screening gratuito, rivolto alle donne tra i 25 e i 64 anni, prevede controlli periodici come il Pap test e il test HPV-DNA, fondamentali per individuare e trattare precocemente eventuali lesioni precancerose.

“La prevenzione – ha detto l’assessore Bertolaso – è la nostra arma più potente. Attraverso la vaccinazione e lo screening, possiamo proteggere la salute delle future generazioni. Come Regione Lombardia offriamo gratuitamente il vaccino anti-HPV a ragazze e ragazzi al compimento dei 12 anni, mantenendo questa gratuità fino ai 26 anni. Inoltre, lo screening, che coinvolge donne tra i 25 e i 64 anni, è uno strumento molto importante per la diagnosi precoce”. L’assessore ha poi rivolto un messaggio ai giovani: “prendete parte a queste iniziative, sensibilizzate anche i vostri cari. Proteggere la nostra salute è un dovere e una responsabilità collettiva”.

Durante gli Open Day nelle Università, i giovani potranno ricevere gratuitamente il vaccino anti-HPV e ricevere informazioni dettagliate sui programmi di prevenzione del tumore della cervice uterina e sulle modalità per accedere ai centri vaccinali.

