Tumore al seno, “Sorrisi in Rosa” compie 10 anni al fianco delle donne

MILANO (ITALPRESS) - Dieci anni di storie e rinascita per “Sorrisi in Rosa”, che all’Auditorium IULM di Milano ha celebrato un traguardo importante ribadendo un messaggio di speranza: il tumore al seno si può affrontare senza paura, anche grazie al sostegno di chi ha già vissuto la stessa esperienza. Nato dieci anni fa dall’idea della fotografa Luisa Morniroli e della scrittrice Cristina Barberis Negra, due volte paziente oncologica, il progetto è cresciuto fino a coinvolgere 170 donne provenienti dalle Breast Unit Humanitas di tutta Italia. f12/mgg/gtr