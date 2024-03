Tumore al seno, Panizza “Fondamentale come viene data la diagnosi”

MILANO (ITALPRESS) - Pietro Panizza era fra gli specialisti per la patologia del tumore al seno presenti durante i festeggiamenti dei 30 anni dalla fondazione di Europa Donna Italia, movimento che si impegna per aiutare le donne con tumore alla mammella. “Il primo impatto con la diagnosi è con il radiologo, come viene data la notizia è fondamentale”, ha detto Panizza, primario di Radiologia, Indirizzo Senologico, dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha consegnato a 4 specialisti i premi Laudato Medico 2024 per chi si è particolarmente distinto per empatia. f03/fsc/gtr