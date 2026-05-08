Argotec, Avino “Crescita continua ma il cuore dell’azienda resta italiano”

MILANO (ITALPRESS) - Satelliti costruiti interamente in Italia, capaci di volare nello spazio profondo e di rilevare incendi in tempo reale dall'orbita. Li realizza Argotec, azienda torinese dell'aerospazio fondata da David Avino, che dal 2008 ha trasformato se stessa da realtà locale in player internazionale riconosciuto dalla NASA. Avino ha raccontato la traiettoria dell'azienda in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl