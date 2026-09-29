Maraio “Il campo largo sia plurale, la leadership passa dal progetto”

ROMA (ITALPRESS) - "Non si vince limitando la coalizione di centrosinistra a Pd, 5 Stelle e Avs". Enzo Maraio, segretario di Avanti Psi, per il centrosinistra chiede un'offerta "plurale" fondata su modernità, azione di governo e riformismo. "Occorre completare una coalizione che abbia una spinta forte, per dare credibilità a un progetto che nel pluralismo possa competere davvero contro Giorgia Meloni e il governo di centrodestra", spiega in un'intervista all'Italpress. Secondo Maraio, l'area da costruire deve mettere insieme "l'area cattolica, quella liberale e il civismo", partendo da valori comuni come europeismo e riformismo. Il segretario socialista cita il dialogo con alcuni partner e la presenza di Matteo Renzi, al quale, ricorda, "avevamo già riconosciuto la leadership di quest'area" in occasione delle Europee. Oggi, però, "non bisogna inseguire né individualismi né personalismi. La leadership - sottolinea - non viene attribuita perché si ha un'esenzione dalla raccolta delle firme. È data dalla capacità di interpretare le esigenze delle persone, di metterle nel programma e in un progetto politico, che è quello che noi vogliamo costruire". col4/abr/azn