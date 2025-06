Tsihanouskaya “Grazie ad Antonio Tajani mio marito è libero”

ROMA (ITALPRESS) - "Caro Antonio, dal profondo del mio cuore, grazie. Dopo cinque anni finalmente ho potuto vedere mio marito, Sergei, e i nostri figli sono finalmente stati in grado di riunirsi con il loro padre. Questa riunione è stata possibile grazie al tuo continuo sostegno morale e al tuo coraggio. Sei stato al nostro fianco, della Bielorussia e della causa della libertà". E' il messaggio di Svetlana Tsihanouskaya che, assieme al marito Sergei, liberato dal carcere in Bielorussia, ha voluto ringraziare personalmente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il sostegno. lcr/gsl/mca2 (Fonte video: Farnesina)