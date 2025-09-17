Re Carlo accoglie Trump al castello di Windsor

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato al castello di Windsor insieme alla moglie Melania con l’elicottero Marine One. Secondo quanto riferiscono i media britannici, il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Re Carlo con il picchetto d’onore.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
