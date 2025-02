WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha preso parte oggi alla sua prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Per l’occasione il tycoon ha confermato che la visita del premier ucraino Volodymyr Zelensky avverrà nella giornata di venerdì, parlando di un imminente “accordo importante sui minerali che consentirà agli Stati Uniti di riavere indietro i soldi”, senza però fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto dichiarato da Trump a questo patto tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe seguire in tempi relativamente brevi un accordo di pace definitivo con la Russia per la fine del conflitto.

“Credo che dovrebbero scordarsi di poter aderire alla Nato: ritengo che sia probabilmente il motivo che ha fatto scoppiare la guerra”, ha detto Trump riferendosi all’Ucraina. Per il presidente degli Stati Uniti comunque il suo omologo russo Vladimir Putin “dovrà fare delle concessioni”.

Secondo Trump l’accordo con l’Ucraina potrebbe contribuire a compensare tutti gli aiuti militari che l’amministrazione Biden ha inviato in questi tre anni di guerra, generando potenzialmente molte più entrate: “Zelensky verrà a firmare l’accordo ed è una cosa grandiosa, un grande affare anche per l’Ucraina”.

Nel corso del suo intervento Trump ha elogiato il lavoro svolto fino ad adesso da Elon Musk, anche lui presente in aula, designato dal magnate alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge): “Tutti i membri del governo sono estremamente soddisfatti”, ha affermato Trump. Lo stesso Musk ha dichiarato che il presidente “ha messo insieme il miglior governo di sempre”.

Trump ha inoltre sottolineato di essere soddisfatto del lavoro fatto dal suo governo in poco più di un mese dall’inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca: “In questo momento sono impressionato da tutti”, ha affermato. Nel corso della riunione sono stati fatti grandi elogi anche nei confronti del Segretario di Stato Marco Rubio ed è stata ribadita la necessità di “ridurre le dimensioni del Governo”.

Uno degli argomenti centrali che ha caratterizzato questa prima riunione di gabinetto della seconda amministrazione Trump è stato proprio quello dei tagli del personale all’interno delle agenzie federali. In un promemoria presentato oggi dal magnate si legge che allo stato attuale si sta lavorando all’elaborazione di nuovi piani per ridimensionare la forza lavoro federale, descritta come un ostacolo al suo programma. Fino ad adesso migliaia di dipendenti in prova sono già stati licenziati e ora l’attenzione si sta rivolgendo nei confronti dei funzionari di carriera con protezione del servizio civile. Secondo un ultimo provvedimento le agenzie sono tenute a presentare entro il 13 marzo i loro piani in merito alla riduzione del personale.

Altro tema centrale dell’incontro riguarda l’introduzione della cosiddetta “gold card” da 5 milioni di dollari per ottenere la residenza permanente negli Stati Uniti. Idea che, secondo quanto ribadito da Trump, include anche un percorso specifico per ottenere la cittadinanza americana: “Se ne vendiamo un milione, sono 5 trilioni di dollari”, ha affermato il presidente, ribadendo anche la volontà di voler utilizzare questi potenziali incassi per ripagare il debito del Paese: “Penso che venderemo molto perchè c’è davvero sete e nessun altro Paese può farlo perché le persone non vogliono andare in altri Paesi, ma vogliono venire qui, soprattutto dal 5 novembre”.

