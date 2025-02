WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump è intervenuto oggi alla Conservative Political Action Conference per il suo primo discorso all’assemblea conservatrice dall’inizio del suo secondo mandato. “Bentornati nella capitale della nazione dove il nostro movimento prospera combattendo, vincendo e dominando Washington – ha affermato Trump -. Nessuno ha mai visto una cosa simile prima. I criminali vengono rimandati a casa perchè stiamo prosciugando la palude e ripristinando il governo del popolo per il popolo. Per anni Washington era controllata da un gruppo sinistro di quattro mercanti marxisti della sinistra radicale, corrotto da interessi speciali che hanno prosciugato la nostra ricchezza, hanno attaccato le nostre libertà e hanno cancellato i nostri confini”.

Secondo Trump la vera svolta negli Stati Uniti è arrivata dopo la sua vittoria alle elezioni: “Il 5 novembre ci siamo rialzati da tutte le forze corrotte che stavano distruggendo l’America – ha affermato il magnate -. Abbiamo tolto loro il potere e abbiamo portato via la loro fiducia”.

Nel corso del suo intervento Trump ha parlato di alcuni provvedimenti intrapresi durante il primo mese del suo secondo mandato: “Noi stiamo mantenendo le promesse e non valeva la pena votare per coloro che amavano gli uomini che praticavano gli sport femminili e i confini aperti. Nelle ultime settimane abbiamo iniziato la più grande operazione di deportazione nella storia americana, più grande anche di quella del presidente Eisenhower, un uomo molto moderato ma molto forte perchè non gli piaceva che le persone corressero nel nostro Paese e ne prendessero il controllo. Oggi voglio ringraziare tutti gli incredibili patrioti della CPAC in tutto il Paese”.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

