Trump “Senza i dazi gli Stati Uniti non sopravviveranno”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Se ad altri Paesi è consentito usare dazi contro di noi, e a noi non è consentito di contrastarli, rapidamente e agilmente, con dazi contro di loro, il nostro Paese non ha nemmeno la minima possibilità di sopravvivenza economica”. Così il presidente degli Sati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth, aggiungendo poi che “grazie ai dazi, la nostra economia è in forte espansione”.

I COMPLIMENTI AL NUOVO PRESIDENTE POLACCO

Il tycoon si è anche congratulato con la Polonia per l’elezione di Karol Nawrocki

alle elezioni presidenziali. “Alleato di Trump vince in Polonia, scioccando tutti in Europa. Congratulazioni Polonia, hai scelto un vincitore”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

