Trump sente Netanyahu e lo invita alla Casa Bianca

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha invitato durante la loro telefonata a un incontro alla Casa Bianca “nel prossimo futuro”.
Secondo la dichiarazione, “entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza e l’impegno per il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza, e hanno discusso l’ampliamento degli accordi di pace”.
Si tratta del primo colloquio tra i due dopo la richiesta di grazia di Netanyahu al presidente Isaac Herzog, precedentemente sollecitata da Trump. Dall’inizio del mandato di Trump, Netanyahu si è recato già due volte alla Casa Bianca.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
