WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Donald Trump torna ad attaccare Alex Pretti, il 37enne ucciso dall’Ice la settimana scorsa a Minneapolis.

In un post su Truth, Trump dice: “Agitatore e, forse, insurrezionalista, le azioni di Alex Pretti sono crollate dopo il video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’ICE molto calmo e sotto controllo, per poi prendere a calci un nuovo e costosissimo veicolo governativo, con tanta violenza che il fanale posteriore si è rotto in mille pezzi. È stata una vera e propria dimostrazione di violenza e abuso, sotto gli occhi di tutti, folle e fuori controllo. L’agente dell’ICE era calmo e calmo, non facile da essere in quelle circostanze. Rendiamo l’America di nuovo grande”.

Le dichiarazioni del leader americano arrivano dopo che sono circolate le immagini che mostrano Pretti mentre prende a calci un Suv dell’Ice e dimostrerebbero che gli agenti conoscevano già Pretti e che l’aggressione potrebbe non essere stata casuale.

TRUMP SULL’IRAN “SAREBBE FANTASTICO SE NON DOVESSIMO ATTACCARE”

“Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l’Iran”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in occasione della presentazione del film sulla moglie, ‘Melania’. “Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l’Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle” ha continuato ribadendo le sue condizioni poste all’Iran, ovvero il “no al nucleare” e lo “stop all’uccisione dei manifestanti”. La parola passa adesso alla diplomazia, anche se l’opzione militare resta sul tavolo e non è da escludere.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).