Ucraina, Trump “Putin farà delle concessioni, spero di salvare molte vite”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che il presidente russo Vladimir Putin sarà costretto a fare delle concessioni per arrivare a un accordo sulla guerra in Ucraina. “A questo punto farà delle concessioni. Tutti stanno facendo delle concessioni per raggiungere l’obiettivo”, ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di rientro a Washington, dopo la partecipazione al World Economic Forum di Davos.

Trump ha sottolineato come l’Europa dovrà essere parte integrante del processo negoziale, ribadendo che un eventuale accordo sarebbe soprattutto nell’interesse europeo. “Lo faccio per salvare vite umane. Lo faccio innanzitutto per questo e secondariamente per l’Europa. Non lo faccio tanto per noi, perché a parte la perdita di vite umane non ne siamo toccati direttamente. Siamo separati da un oceano”, ha spiegato il presidente americano.

Riferendosi ai contatti con Kiev, Trump ha parlato di “numerose conversazioni” avute con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendole in gran parte positive. Ha però espresso scetticismo sugli sviluppi immediati, osservando che “se non ci si incontra, non succederà nulla”, ma che allo stesso tempo anche gli incontri non garantiscono risultati automatici.

In merito al trilaterale previsto ad Abu Dhabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, Trump ha affermato che ogni occasione di dialogo è utile, auspicando che possa contribuire a “salvare molte vite”. Il presidente ha inoltre fatto riferimento a contatti indiretti con Mosca, spiegando che il suo consigliere Jared Kushner è attualmente in viaggio nella capitale russa e che l’amministrazione americana sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Trump ha ribadito di ritenere possibile un accordo che eviti un’escalation ulteriore.

“Pensavo che Putin volesse tutto. Forse è così, ma non ci andrà se raggiungiamo un accordo”. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Trump ha parlato anche dell’accordo quadro in fase di negoziazione sulla Groenlandia, definendolo un processo senza limiti di tempo. “È infinito, è per sempre”, ha detto, spiegando che l’intesa consentirebbe agli Stati Uniti un’ampia libertà operativa, anche sul piano militare, in collaborazione con la Nato. Trump ha aggiunto che l’accordo avrebbe ricadute positive non solo per gli Stati Uniti ma anche per l’Europa, ribadendo il ruolo centrale di Washington nella sicurezza del continente.

“Siamo noi a tenere tutto insieme”, ha dichiarato. Alla domanda se la Danimarca condivida questa impostazione, Trump si è detto ottimista, affermando che “piace a tutti” e promettendo chiarimenti entro due settimane.

TRUMP RITIRA L’INVITO AL PREMIER CANADESE PER IL BOARD OF PEACE

“Egregio primo ministro Carney: La prego di far presente che questa lettera serve a comunicare che il Board of Peace ritira in qualsiasi momento l’invito rivoltole in merito all’adesione del Canada a quello che sarà il più prestigioso Board of Leaders mai riunito”. Così su Truth il presidente americano Donald Trump annuncia la decisione di estromettere il premier canadese dal nuovo organismo. La motivazione arriverebbe dopo le parole di Carney a Davos, dove ha criticato la presidenza americana di Trump e le sue parole quando ha detto che il Canada esiste grazie agli Stati Uniti.

