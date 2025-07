Trump rinvia ad agosto i dazi sulle merci europee

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato l’entrata in vigore dei dazi sulle merci europee: dal 9 luglio la data è slittata al 1° agosto. Resta dunque più tempo per le trattative in corso con l'Unione Europea. Maros Sefcovic, Commissario Ue per il commercio, sottolinea come Bruxelles stia facendo il massimo per trovare una soluzione, ma deve essere pronta a prendere le decisioni adeguate se necessario. L'inquilino della Casa Bianca ha parlato di tariffe "definitive, ma non al 100%" che dovrebbero partire dal prossimo mese, aprendo così a "offerte diverse" da parte dei vari Stati. Al tempo stesso ha però annunciato dazi dal 25% al 40% per Paesi ritenuti non collaborativi. Trump ha inviato lettere ai rappresentanti di Giappone, Tunisia e Corea del Sud, comunicando tariffe al 25%. Così anche per Malesia e Kazakistan. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha parlato di una mossa "estremamente deplorevole" da parte del tycoon, pur assicurando che continueranno le trattative. sat/azn