WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto oggi alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, accolto con una cerimonia speciale nella South Lawn accompagnata dalla banda militare. Successivamente i due leader si sono recati nello Studio Ovale per discutere di investimenti economici bilaterali e dell’attuale situazione in Medio Oriente. Trump ha definito bin Salman un attore indispensabile per la ricostruzione di una pace duratura a Gaza negli anni a venire. Si tratta della prima visita del principe saudita alla Casa Bianca dall’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi da parte di agenti sauditi nel 2018. “Abbiamo un uomo estremamente rispettato nello Studio Ovale oggi”, ha detto Trump all’inizio dell’incontro, definendo bin Salman “un amico di lunga data”. Nel suo intervento il presidente ha elogiato anche il padre del principe e parlato dei risultati economici raggiunti sotto la sua guida. Trump ha citato investimenti record negli Stati Uniti, affermando che “21 trilioni di dollari saranno investiti o impegnati entro agosto. In nove mesi siamo arrivati a quasi 18 trilioni, mentre l’amministrazione Biden ha gestito meno di un trilione in quattro anni”.

Il principe ereditario saudita ha dichiarato che il suo Paese intende aumentare gli impegni finanziari verso gli Stati Uniti da 600 miliardi di dollari a 1 trilione. Alla domanda sul possibile sostegno agli investimenti nonostante i bassi prezzi del petrolio, bin Salman ha indicato che le offerte sui chip per computer si inseriscono nello sviluppo strategico del Paese. Durante l’incontro, Trump si è rivolto con toni duri a una giornalista di Abc News che aveva chiesto a bin Salman della morte di Khashoggi, affermando che il principe “non ne sapeva nulla” e definendo l’emittente Abc “fake news”. Il presidente ha criticato nuovamente la giornalista per una domanda relativa ai file dell’indagine su Jeffrey Epstein, suggerendo che la licenza della rete dovrebbe essere revocata per la diffusione di notizie “false e sbagliate”. In serata bin Salman è atteso nuovamente alla Casa Bianca per una cena organizzata dalla First Lady Melania Trump. Prima dell’ingresso nello Studio Ovale, Trump ha mostrato al principe i quadri dei presidenti americani installati lungo il colonnato della Casa Bianca dalla sua amministrazione, soffermandosi davanti ai ritratti di Thomas Jefferson e Franklin D. Roosevelt. L’installazione aveva suscitato discussioni per l’assenza della foto dell’ex presidente Joe Biden, sostituita da una penna stilografica con la sua firma.

