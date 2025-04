WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la volontà di voler firmare un ordine esecutivo per mantenere attivo TikTok per altri 75 giorni: “La mia amministrazione ha lavorato duramente per un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi. L’accordo richiede più lavoro per garantire che tutte le approvazioni necessarie siano firmate, motivo per cui sto firmando un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo e funzionante per altri 75 giorni – scrive Trump sul suo social Truth -. Speriamo di continuare a lavorare in buona fede con la Cina, che, a quanto ho capito, non è molto contenta delle nostre tariffe reciproche (necessarie per un commercio equo ed equilibrato tra Cina e Stati Uniti!). Ciò dimostra che le tariffe sono lo strumento economico più potente e molto importante per la nostra sicurezza nazionale! Non vogliamo che TikTok si oscuri. Non vediamo l’ora di lavorare con TikTok e la Cina per chiudere l’accordo. Grazie per l’attenzione a questa questione”.

Prima che Trump annunciasse oggi questa decisione, la società cinese ByteDance aveva una scadenza fissata al 5 aprile per la cessione della piattaforma ad una società statunitense, così come era stato richiesto da una legge sulla sicurezza nazionale firmata dall’ex presidente Joe Biden nell’aprile 2024. La prima scadenza firmata dall’ex presidente democratico era stata fissata il 19 gennaio, ma quando Trump è entrato in carica ha firmato nell’immediato un ordine esecutivo che ha dato all’azienda cinese altri 75 giorni di tempo per arrivare a una conclusione dell’accordo.

In prossimità della scadenza, prevista per domani, sabato 5 aprile 2025, Trump ha prorogato ulteriormente i termini per mantenere attivo il social in terra americana poiché secondo lui l’accordo con TikTok “richiede più lavoro per garantire che tutte le approvazioni necessarie siano firmate”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).