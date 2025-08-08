Trump propone a Meloni il vertice con Putin a Roma, il Cremlino si oppone

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel colloquio telefonico avuto ieri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avrebbe proposto di ospitare a Roma il vertice con il presidente russo Vladimir Putin.

Da quanto si apprende, la proposta sarebbe stata poi formalizzata dal segretario di stato Usa, Marco Rubio, nella riunione con Italia, Francia, Germania, Finlandia, Gran Bretagna e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sarebbe detto molto favorevole, mentre da parte russa sarebbe arrivato uno stop perché l’Italia è ritenuta “troppo schierata” con l’Ucraina.

