Trump “Pronti a interrompere gli aiuti alla Nigeria se continuano le uccisioni di cristiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria, e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, ‘a tutto spiano’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità. Ordino al nostro Dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i delinquenti terroristi attaccano i nostri AMATI cristiani!”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

– foto IPA Agency –

