Trump posta video fake dell’arresto di Obama alla Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul social Truth un video-fake, realizzato per mezzo dell'intelligenza artificiale, che mostra l'arresto dell'ex capo della Casa Bianca Barack Obama. Quest'ultimo, sempre nel video fake generato dall'IA, viene ammanettato nello Studio Ovale e poi rinchiuso in una cella. L'ex presidente indossa inoltre una tuta arancione da carcerato. Il video è stato pubblicato oggi, ovvero due giorni dopo che la direttrice dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti Tulsi Gabbard ha chiesto un processo per l'ex presidente Barack Obama. lcr/abr/mrv/mca1 (Fonte video: profilo Truth Donald Trump)