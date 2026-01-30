Trump nomina Kevin Warsh a capo della Federal Reserve

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kevin Warsh sarà il nuovo presidente della Federal Reserve. Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth. Marsh prenderà il posto di Jerome Powell, il cui mandato scade a maggio.

Snocciolando il curriculum di Marsh, Trump scrive che “Kevin diventerà il più giovane governatore della Fed di sempre, a 35 anni. Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei più grandi Presidenti della Fed, forse il migliore. Oltre a tutto il resto, è ‘l’uomo ideale per il ruolo’ e non vi deluderà mai. Congratulazioni Kevin!”.

