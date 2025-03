Trump “Molto arrabbiato con Putin, possibili dazi sul petrolio russo”

ROMA (ITALPRESS) – In un colloquio telefonico con Nbc News il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto “molto arrabbiato” e “incazzato” con l’omologo russo Vladimir Putin per aver criticato la credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per Trump questi commenti di Putin “non vanno nel verso giusto”.

“Se la Russia e io non riusciamo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia colpa di Mosca, applicherò tariffe secondarie su tutto il petrolio proveniente dalla Russia – ha aggiunto il presidente statunitense -. Questo significa che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti, e ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio”.

Trump ha detto che Putin sa che è arrabbiato, ma ha osservato che ha “un ottimo rapporto con lui” e “la rabbia si dissipa rapidamente… se fa la cosa giusta”, aggiungendo che questa settimana è in programma un nuovo colloquio con il presidente russo.

