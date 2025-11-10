Trump minaccia una causa legale alla BBC per un miliardo di dollari

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di fare causa all’emittente britannica BBC per 1 miliardo di dollari. Lo ha riferito oggi il team legale del capo della Casa Bianca all’emittente statunitense NBC News. Secondo le accuse mosse da Trump e dal suo team legale, l’emittente pubblica britannica avrebbe tentato di “interferire nelle elezioni presidenziali” dell’anno scorso modificando uno dei suoi discorsi.

“La BBC ha diffamato il presidente Trump modificando intenzionalmente e in modo ingannevole un suo documentario nel tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali”, ha dichiarato a NBC News un portavoce del team legale del presidente. “Trump continuerà a ritenere responsabili coloro che trafficano in bugie, inganni e fake news”, ha proseguito.

Un portavoce della BBC ha dichiarato: “Esamineremo la lettera e risponderemo direttamente a tempo debito”.

– foto IPA Agency –

