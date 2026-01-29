Trump minaccia l’Iran: “Pronta una imponente armata, il tempo stringe”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un’imponente armata si sta dirigendo verso l’Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, di quella inviata in Venezuela. Come per il Venezuela, è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario. Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo – niente armi nucleari – che sia vantaggioso per tutte le parti”. Così sui social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a ipotizzare di lanciare attacchi militari di vasta portata contro l‘Iran, dopo il fallimento dei colloqui sul programma nucleare di Teheran.

“Il tempo stringe, è davvero essenziale- Come ho già detto all’Iran una volta, fate un accordo. Non l’hanno fatto, e c’è stata l’operazione ‘Martello di Mezzanotte’, una massiccia distruzione dell’Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore. Non fatelo accadere di nuovo”, chiosa “minaccioso” Trump.

