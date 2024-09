ROMA (ITALPRESS) – Ci sono “grandi minacce alla mia vita da parte dell’Iran”. Così su Truth l’ex presidente Usa, Donald Trump, candidato alle prossime presidenziali.

“L’intero esercito americano sta osservando e aspettando. L’Iran ha già fatto delle mosse che non hanno funzionato, ma ci riproveranno. Non è una bella situazione per nessuno, sostiene Trump, che aggiunge: “Sono circondato da più uomini, pistole e armi di quanto ne abbia mai viste prima. Grazie al Congresso per avere approvato all’unanimità molti più soldi per il Secret Service”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

