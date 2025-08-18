WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme: ecco perché questa giornata è molto importante, Trump può contare sull’Italia perché siamo dalla parte dell’Ucraina e supporteremo tutti gli sforzi per la pace”. Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con il presidente americano Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e i leader europei alla Casa Bianca. “Parleremo di molti temi importanti oggi, a cominciare dalle garanzie di sicurezza che sono un prerequisito per ogni tipo di pace – aggiunge Meloni -. Sono molto contenta che inizieremo a parlarne a partire da una proposta modello articolo 5 proveniente dall’Italia: portiamo sul tavolo le nostre proposte per costruire insieme garanzie per la pace e la sicurezza dei nostri Paesi”.

TRUMP LODA MELONI “GRANDE LEADER”

“La premier Meloni è una grande leader, d’ispirazione per tanti. Nonostante la giovane età sta durando molto. Altri non durano come lei. Governerai a lungo”, ha detto il presidente statunitense lodando la premier italiana.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).