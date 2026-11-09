di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Il primo terremoto politico dopo il Blunami elettorale del 3 novembre investe il segretario alla Guerra Pete Hegseth. Come anticipato venerdì scorso nella rubrica America Week di Italpress, il capo del Pentagono rischia di diventare la prima testa politica nell’amministrazione a rotolare dopo la disfatta repubblicana.

A presentare otto capi d’accusa per il suo impeachment è stato oggi il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie, che ha avviato una procedura parlamentare destinata a imporre un voto alla Camera entro due giorni. Ovviamente la maggioranza è ancora repubblicana (il nuovo Congresso si insedia a gennaio), ma sicuramente le chance che possa essere accettata sono aumentate rispetto ad una settimana fa.

Le accuse sono pesantissime: aver condotto operazioni militari in Iran, Yemen e Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso, aver violato le norme sulla protezione dei civili e aver autorizzato uccisioni extragiudiziali. Hegseth è accusato anche di aver limitato la libertà di espressione all’interno delle forze armate.

Secondo Massie, il segretario alla Guerra avrebbe usurpato le prerogative costituzionali del Congresso, mettendo in pericolo gli stessi militari americani. Il deputato lo considera una minaccia per la Costituzione se dovesse rimanere in carica.

I democratici sono pronti a votare a favore dell’impeachment. Il loro leader alla Camera, Hakeem Jeffries, ha già annunciato il proprio sostegno. Decisivi saranno quindi i repubblicani disposti a rompere con Trump.

Il presidente continua pubblicamente a difendere Hegseth, che respinge le accuse definendole una manovra politica. Ma dopo la sconfitta elettorale il segretario potrebbe trasformarsi nel capro espiatorio ideale per un Partito repubblicano alla ricerca di una via d’uscita.

L’eventuale approvazione dell’impeachment alla Camera aprirebbe il processo al Senato, dove per la destituzione sarebbe necessaria una maggioranza di due terzi.

La vicenda rappresenta così il primo banco di prova della tenuta del trumpismo dopo la sconfitta alle urne.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]