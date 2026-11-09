Milano si candida come capitale dell’intelligenza artificiale, la risposta dell’Onu: “Conosciamo la proposta, va approfondita”

di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Mentre a Milano il governo italiano sostiene la candidatura della città a ospitare un nuovo polo delle Nazioni Unite dedicato alla governance etica dell’intelligenza artificiale, dal Palazzo di Vetro arriva una prima risposta: l’ONU è a conoscenza dell’iniziativa, ma deve ancora approfondirne i contenuti. “Siamo a conoscenza di queste notizie. Dovremo esaminare più approfonditamente cosa comporti questa proposta”, ha dichiarato il viceportavoce del Segretario Generale, Farhan Haq, rispondendo a una domanda di Italpress durante il briefing quotidiano a New York.

Haq ha ricordato che le Nazioni Unite stanno già lavorando alla definizione di regole condivise sull’intelligenza artificiale attraverso il confronto tra i governi. “Le iniziative che abbiamo proposto, compreso il lavoro del panel di alto livello del Segretario Generale, proseguono”, ha aggiunto.

A Milano, intanto, il sottosegretario all’Innovazione tecnologica Alessio Butti ha assicurato il sostegno del governo al progetto Radegonda, promosso da American Chamber of Commerce in Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano. La proposta prevede un centro internazionale per la valutazione indipendente dei sistemi di intelligenza artificiale, senza poteri regolatori o sanzionatori.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha auspicato un’iniziativa parlamentare condivisa, mentre la senatrice Mariastella Gelmini ha chiesto un sostegno bipartisan. Fondazione Fiera Milano si è dichiarata disponibile a ospitare la sede. L’ONU dispone già di un Panel scientifico internazionale indipendente sull’intelligenza artificiale e di un Dialogo globale sulla sua governance, istituiti dall’Assemblea Generale. La sfida per Milano sarà dunque trasformare una candidatura sostenuta dalle istituzioni italiane in una proposta concreta da sottoporre alle Nazioni Unite.

-Foto IPA Agency-

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